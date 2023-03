Schockanruf: Bielefelder (69) um Geld und Wertsachen gebracht

Der Senior soll am Dienstag, 28. Februar, Anweisungen bekommen haben, einem angeblichen Gerichtsvollzieher im Außendienst Geld in der Innenstadt auszuhändigen. In dem Glauben, eine Kaution für seine Tochter zu bezahlen, soll der 69-Jährige dem am Nachmittag Folge geleistet und Geld und Wertsachen in der Bielefelder Friedrich-Verleger-Straße übergeben haben.

Die Beschreibung des tatverdächtigen Geldabholers: Der Mann soll zwischen 35 und 45 Jahre alt und etwa 1,75 und 1,80 Meter groß sein. Er hatte braune Haare und am Kinn einen braunen Bart. Er trug einen hellgrauen Parker.

Hinweise zu diesem Betrugsfall nimmt das Kriminalkommissariat 13 des Polizeipräsidiums Bielefeld telefonisch unter 0521/545-0 entgegen.