Schockanrufer fordern 20.000 Euro

Bielefeld

Einem Mitglied der vom Ausland aus agierenden Schockanrufer-Mafia soll der Prozess in Bielefeld gemacht werden. Die Staatsanwaltschaft hat den in U-Haft sitzenden 34-Jährigen aus Neuenrade im Sauerland angeklagt, weil er mit seinen Komplizen in Bielefeld einen Rentner (73) um Geld erpresst haben soll.

Von Jens Heinze