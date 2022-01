Schon im Wahlkampfmodus

Christina Kampmann, Nesrettin Akay und Thorsten Klute wollen für die Bielefelder SPD in den Landtag

Bielefeld

Ist denn schon wieder Wahlkampf? Na ja, so richtig noch nicht. Aber die Bielefelder SPD steht schon in den Startlöchern für die Landtagswahl am 15. Mai. „Wir hoffen, dass wir den Erfolg der Bundestagswahl wiederholen können“, sagt Christina Kampmann (41), bis 2017 NRW-Familienministerin und seitdem Abgeordnete im Düsseldorfer Parlament.

Von Michael Schläger