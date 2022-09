Schon wieder: Mobiel streicht Fahrplan zusammen

Foto:

Auf den Linien 25 und 26 (Dürerstraße – Jahnplatz – Baumheide/Heepen, Alter Postweg) wird von montags bis freitags der Takt nach der morgendlichen Hauptverkehrszeit zwischen Jahnplatz und Dürerstraße in beide Richtungen reduziert. Von etwa 9 bis 12.30 Uhr fahren die beiden Linien statt im 10-Minuten- im 20-Minuten-Takt. Nachmittags bieten beide Linien wieder einen 10-Minuten-Takt von und bis zur Dürerstraße. Zwischen Radrennbahn und Heepen, Alter Postweg fährt die Linie 26 montags bis samstags nach der Morgenspitze bis etwa 20 Uhr nur noch auf dem stark nachgefragten Abschnitt zwischen der Innenstadt und der Radrennbahn/Ziegelstraße. Auf dem entfallenen, östlichen Abschnitt nach Heepen können alternativ die Linien 350, 351 sowie die Linien 21/22 (über Oldentrup) als Verbindung zur Innenstadt genutzt werden. Der Abend- und Sonntagsverkehr bleibt unverändert. Die Linie 31 (Universität – Deciusstraße) fährt von montags bis freitags nach der Morgenspitze in beide Fahrtrichtungen statt im 20-Minuten- im 30-Minuten-Takt – so wie es die Fahrgäste hier von dem Samstag-Fahrplan kennen. Die Linie 121 (Bethel – Brackwede – Quelle) wird von montags bis samstags nach der Morgenspitze bis etwa 20 Uhr auf das stündliche Angebot auf der Gesamtlinie zwischen Bethel und Quelle Fortunastraße verringert. Die bisher verstärkenden Kurzfahrten zwischen Brackwede Kirche und Quelle Hengstweg entfallen in beiden Fahrtrichtungen. Auf der Linie 122 (Rundverkehr Bethel) fahren die Busse von montags bis freitags nach der Morgenspitze ab etwa 9 Uhr nicht mehr in einem 20-Minuten-Takt, sondern wie am Samstag in einem 30-Minuten-Takt. Auf der Linie 123 (Rundverkehr Brackwede) wird von montags bis freitags nach der Morgenspitze sowie am Samstag der 20-Minuten- auf einen 30-Minuten-Takt reduziert. Die Busse auf der Linie 135 (Senne – Württemberger Allee) fahren von montags bis freitags nach der Morgenspitze zwischen etwa 9 und 12 Uhr alle 20 Minuten (bisher alle 10 Minuten) in beide Fahrtrichtungen. Zusätzlich entfällt im 10-Minuten-Takt von montags bis freitags am Nachmittag und samstags ganztägig eine von 6 Fahrten pro Stunde (gilt ebenfalls für beide Richtungen). Auf der Linie 155 (Schildesche – Nagelsholz) gilt von montags bis freitags nach der Morgenspitze ab etwa 8.30 Uhr ebenfalls ein Fahrtenangebot in Anlehnung an den Samstag-Fahrplan. Der Takt wird in beide Fahrtrichtungen von 20 auf 30 Minuten reduziert. Einsatzwagen zu den Schulzeiten bleiben erhalten.