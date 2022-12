Schon wieder Würgeattacke auf Frau

Nach dem bislang ungeklärten Mordversuch an einer Fahrlehrerin in Bielefeld-Sennestadt ist eine weitere Frau hinterrücks von einem Würger angegriffen worden. Die Ermittler der Bielefelder Mordkommission „Stadion“ prüfen jetzt Zusammenhänge mit der zweiten Tat, die sich kurz vor Heiligabend in Detmold ereignet hatte.

Das Geschehen vom Mittwoch der Vorwoche (21. Dezember) in der lippischen Residenzstadt weist mehrere Parallelen zum Mordversuch vom 18. Januar dieses Jahres an der Sennestädter Fahrlehrerin auf. Wie bei der Tat auf der Straße Am Stadion in Sennestadt griff der Täter in Detmold abends das Opfer von hinten in der Dunkelheit an und sprach, bevor er flüchtete, kein Wort.