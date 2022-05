Schon zählen sie wieder

Seit Montag sind die Erhebungsbeauftragten unterwegs. So heißen die Studenten, die für das Statistische Landes- und Bundesamt die Daten zum Zensus 2022 erheben. Doch Vorsicht. Nicht jeder, der an der Haustür klingelt, ist auch beauftragt.

Hannah Jonas und Marc-Andre Ritter organisieren den Zensus 2022 in Bielefeld.

Hannah Jonas und Marc-Andre Ritter, die den Zensus in der Stadt Bielefeld organisieren, rechnen mit Trittbrettfahrern, die den Zensus für kriminelle Zwecke ausnutzen könnten. Ritter: „Die Erhebungsbeauftragten melden ihren Besuch vorher an. Er oder sie kann sich an der Haustür ausweisen.“