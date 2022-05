Am Jahnplatz in Bielefeld fallen fünf Schüsse

Zunächst soll es gegen 23 Uhr eine handgreifliche Auseinandersetzung gegeben haben, als die beiden Gruppen auf dem Jahnplatz aufeinander trafen, sagt Polizeisprecherin Sarah Siedschlag mit Verweis auf Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Mehrere Anrufer alarmierten nach dem Vorfall die Polizei. Polizeibeamte trafen bei den ersten Ermittlungen vor Ort auf einen 18-jährigen Bielefelder, der angab, von einem Mann mit einer Waffe bedroht worden zu sein.

Wie er den Beamten berichtete, hielt er sich mit Freunden am Jahnplatz auf, als sie auf eine Gruppe von vier Männern trafen. Zwischen ihm und der Gruppe sei es zunächst zu einer verbalen, dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei habe eine der Personen eine Schusswaffe gezogen, ihn damit bedroht und in die Luft geschossen.

Daraufhin habe der 18-Jährige versucht, dem Mann die Waffe zu entreißen. Es kam zu einem Handgemenge. Als die Polizei eintraf, flüchteten die beteiligten Personen, darunter auch der mutmaßliche Täter.

Laut Beschreibung des 18-Jährigen war der Mann circa 1,70 Meter groß, etwa 80 Kilogramm schwer und hatte sehr kurze, an den Seiten abrasierte Haare. Er trug eine braune Jacke und ein braunes Shirt.

Die Beamten fanden am Jahnplatz Hülsen, die nach ersten Erkenntnissen aus einer Schreckschusswaffe stammen. Verletzt wurde offensichtlich niemand. Zeugen berichteten, dass zwei Gruppen zuvor miteinander in Streit geraten waren. In einer Gruppe waren etwa drei bis vier Männer, in der zweiten sechs bis acht. Worum es bei dem Streit ging, dazu machte die Polizei bislang keine Angaben.

Die Polizei sucht nun insbesondere nach dem Täter, der die Schüsse abgefeuert hat und bittet Zeugen, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0521/545-0 zu melden.

Die Bielefelder Innenstadt ist an diesem Wochenende besonders belebt. Dort findet noch bis Sonntag der Leineweber-Markt statt.