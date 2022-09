Schule beschäftigt sich mit Erntedank

Die Schüler der sechsten Klasse des Ratsgymnasiums in Bielefeld bekamen leuchtende Augen, als sie die schön dekorierte Erntekrone im Forum der Schule erblickten. Der Landwirtschaftliche Kreisverband Herford-Bielefeld und der Kreislandfrauenverband Bielefeld überreichten an die Schulleitung des Ratsgymnasiums anlässlich des bevorstehenden Erntedankfestes die Erntekrone der Landwirtschaft.

Im Namen der Schule bedankten sich der Schulleiter Hans-Joachim Nolting sowie die Mittelstufenleiterin und Religionslehrerin Rosemarie Tenge: „Wir nehmen dies zum Anlass, uns im Unterricht mit dem Erntedankfest, und der Bedeutung der Ernährungssicherheit zu beschäftigen. Das Thema passt sehr gut zu vielfältigen Projekten, die bei uns im Schulleben integriert sind. Gerade als UNESCO-Projektschule sind uns Themen wie Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung besonders wichtig.“ Sie freue sich bereits auf die kommenden Unterrichtseinheiten, die im Forum vor der Erntekrone stattfinden sollen.

Die Erntekrone ist ein Symbol für die vielfältige Landwirtschaft und des Dankes an die Gaben der Erde. Den Landwirten ist es ein besonderes Anliegen, an junge Menschen und den Bereich der Bildung heranzutreten. „Die schöne Tradition der Erntekronenübergabe nutzen wir hier, um mehr Bewusstsein über die Herkunft unserer Lebensmittel zu schaffen“, so der Kreisverbandsvorsitzende Hermann Dedert.

Gemeinsam mit den Schülern erarbeiteten die Landwirte und Kreislandfrauen die Bedeutung des Themas Erntedank, gerade auch vor dem aktuellen Hintergrund der Ernährungssicherung.

Landwirtschaft vor Ort

Wie vielfältig die Landwirtschaft in Bielefeld ist, erklärte Anne-Katrin Nolting-Obermann vom Vorstandsteam der Bielefelder Landfrauen. Die Erntekrone soll daran erinnern, wie wichtig unsere heimische Landwirtschaft für unsere Lebensgrundlage und Lebensqualität ist. „Die Bürger dürfen sich in Deutschland, in Bielefeld, glücklich schätzen, über eine intakte Lebensmittelversorgung zu verfügen“, betont Nolting-Obermann, und weiter: „Ob herkömmliche oder ökologische Landwirtschaft, jede Form leistet einen wichtigen Beitrag zur Vielfalt der Landwirtschaft in Bielefeld.“

Die Regionalität spiele für die Ernährungssicherheit vor Ort eine wichtige Rolle. Auch daran soll die Erntekrone erinnern.

Reger Austausch Foto: Bei der feierlichen Übergabe der Erntekrone blieb neben einer kurzen Erntebilanz viel Zeit für Fragen der Schülerinnen und Schüler. Wie wird eine Erntekrone hergestellt? Aus welchem Getreide besteht die Erntekrone? Wie lange gibt es schon diese Tradition? Warum sind Sie Bauer geworden? Auf diese und weitere Fragen gingen die Landwirte ein, zeigten den Schülerinnen und Schülern zum Beispiel verschiedene Getreidekörner und erklärten, wofür welches Getreide genutzt wird.

Die Landwirtinnen und Landwirte wollen den Schülerinnen und Schülern noch eine weitere Botschaft mit auf den Weg geben: „Wir alle sind, wie jeder Erdenbürger, verantwortlich für Natur und Umwelt. Nur gemeinsam können wir viel bewirken.“ ...

Landwirtschaft steht vor Herausforderungen

Die Zeiten seien herausfordernd: Auf der einen Seite begleiten uns Pandemie, Ukrainekrieg und der Klimawandel. Andererseits würden immer neue Auflagen auf die Landwirte einprasseln, die nicht auf fachlicher, sondern rein politischer Ebene entstehen. Diese Gesetzesfülle und Regelungswut würden besonders den kleineren, bäuerlichen Familienbetrieben zusetzen und sie in die Existenznot bringen. „Wir brauchen weniger Bürokratie und mehr Spielraum in unserer Bewirtschaftung“, so der Vorsitzende. Ansonsten werde die Landwirtschaft aus Bielefeld mittelfristig verschwinden.

Zum Abschied bekam jeder einen Apfel von den Landfrauen. Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6, der Schulleiter Hans-Joachim Nolting (rechts sitzend), die stellvertretende Schulleiterin Ira Melcher (zweite von rechts, sitzend) und Mittelstufenleiterin und Religionslehrerin Rosemarie Tenge (links stehend), sowie Anne-Katrin Nolting-Obermann (dritte von rechts, sitzend) und Kreisverbandsvorsitzender Hermann Dedert (vierter von rechts, sitzend) freuen sich über eine gelungene Veranstaltung. Foto: WLV

Außerdem: „Die Wirtschaftlichkeit vieler Betriebe ist nicht mehr gegeben“, äußert Dedert sich besorgt. Diese Problematik sieht er gleichermaßen in der Tierhaltung, wie auch im Ackerbau. Besonders durch den Ukrainekrieg seien zwar die Erzeugerpreise für die Erzeugnisse der Landwirte gestiegen, aber auf der anderen Seite erhöhten sich die Kosten für Futter um das Doppelte und die Düngerkosten sogar um das Fünffache.

Erntebilanz insgesamt zufriedenstellend

Das Resümee der Ernte 2022 ist insgesamt zufriedenstellend. Die Ernte sei erfreulicher ausgefallen, als angesichts der Trockenheit zu erwarten war. Der Regen kam zur rechten Zeit. Im Bielefelder Norden, wo die Böden das Wasser besser halten können, konnte eine gute Ernte eingefahren werden. Auf den leichteren Böden im Süden von Bielefeld waren die Erträge geringer. Die Proteingehalte im Getreide fielen niedrig aus. Der Raps glänzte in diesem Jahr mit besonders hohen Ölgehalten und guter Qualität.

Zuckerrüben, Mais und Kartoffeln werden gerade geerntet und hatten besonders mit Hitze und Trockenheit zu kämpfen. Es sind sogenannte Sommerkulturen, die vom Frühjahr bis zum Herbst auf den Feldern wachsen. „Gerade Kartoffeln, Mais und Zuckerrüben haben stärker als andere Feldfrüchte unter der Trockenheit gelitten. Wir rechnen mit einer schlechteren Ernte“, so der Kreisverbandsvorsitzende.