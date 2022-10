"Schule ist mehr als nur büffeln"

Annette Bondzio-Abbit, Leiterin der Realschule in Bielefeld-Brackwede, geht in den Ruhestand

Bielefeld

Die Bilder, die ihre Schüler zum Thema Frieden gemalt haben und die im Flur am Eingang der Realschule Brackwede hängen, begeistern Annette Bondzio-Abbit jedes Mal, wenn sie daran vorbeigeht. Nicht allein wegen ihrer künstlerischen Qualität, sondern auch wegen der Aussagen der Werke. Schülern zuzuhören, ihnen zu helfen, ihre Talente zu entdecken und zu entwickeln und jeden so zu fördern, wie er ist, das hat sie sich als Lehrerin und Schulleiterin auf die Fahnen geschrieben. Nachdem sie fast 15 Jahre lang die Realschule Brackwede geleitet hat, geht sie nun in den Ruhestand.

Von Hendrik Uffmann