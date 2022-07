Schüler wegen Totschlags angeklagt

Wegen dieser Bluttat am Abend des 6. Mai auf dem Gelände der Schildescher Plaßschule hat Staatsanwalt Christopher York jetzt Anklage gegen einen 16-jährigen Schüler aus Bielefeld erhoben. York wirft dem im Herforder Jugendgefängnis in U-Haft sitzendem Jugendlichen Totschlag am 26-Jährigen vor. Zudem soll der 16-Jährige einem Bruder des Getöteten (ebenfalls 16 Jahre alt) mit einem Messer in den Rücken gestochen haben. Der Jugendliche gibt beide Taten zu und sagt, er habe aus Notwehr gehandelt.

