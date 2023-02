Schüler werden mit Schlagstock attackiert

Zwei Kinder erschienen mit ihren Eltern nach der Tat am 28. Januar bei der Polizei und erstatteten Strafanzeige. Die beiden Schüler standen gegen 17.10 Uhr/17.20 Uhr vor dem Fahrscheinautomaten an der Stadtbahnhaltestelle an der Kurt-Schumacher-Straße, als eine Stadtbahn aus Richtung Innenstadt einfuhr.

„Plötzlich standen vier Jugendliche hinter den beiden Bielefeldern und sprachen sie an. Während die Stadtbahn losfuhr, zog einer der Vier einen Schlagstock heraus, verlängerte ihn und forderte von den Schülern die Herausgabe des Geldes. Ein Jugendlicher schlug einem der Opfer ins Gesicht, anschließend traten die Täter ihm in den Rücken. Die beiden Kinder händigten den Tätern daraufhin ihr Geld aus“, schildert Polizeisprecherin Hella Christoph den Vorfall. Anschließend sei das Räuber-Quartett lachend über den Parkplatz zum Bültmannshof geflüchtet. Ein älterer Herr habe den Räubern noch vergeblich zugerufen, dass sie stehen bleiben sollen.

Täterbeschreibung

Die Kinder beschrieben die männlichen, südländisch aussehenden Tatverdächtigen als ungefähr 13 bis 15 Jahre alt und mit schwarzen Haaren. Einer der Jugendlichen war etwa 1.65 Meter groß, dünn und hatte ein schmales Gesicht. Er war zur Tatzeit mit einer schwarzen Weste mit Kapuze, dunkelblauem Pullover und dunkler Jogginghose bekleidet.

Ein anderer Täter, der die Schüler getreten haben soll, war etwa 1.70 Meter groß, dick und hatte ein schmales Gesicht. Er war bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke mit Aufdruck E7 auf einer Brustseite und dunklen Schuhen.

Ein dritter Täter war circa 1.68 Meter groß, dick und breit. Er hatte ein rundes Gesicht und war mit einer schwarzen Daunenjacke mit Kapuze, hellblauer Jeans, schwarzen Turnschuhen oder Sneakern bekleidet.

Personen, die aus der Stadtbahn und an der Haltestelle oder in dem Umfeld zur Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 15 der Polizei Bielefeld unter Telefon 0521/5450 zu wenden.