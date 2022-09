Schulkind in Theesen von Fremdem angesprochen

In einem Brief an die Eltern hat die Grundschule in Theesen jetzt auf den Vorfall aufmerksam gemacht und will sensibilisieren. Auch mit den Kindern sei bereits darüber gesprochen worden, sich auf dem Schulweg nicht von Fremden in ein Gespräch verwickeln zu lassen, besser einfach weiterzugehen und nicht zu Autos hinzulaufen, die neben einem halten. Die Schule empfiehlt den Kindern zudem, am besten zu zweit oder in Gruppen den Schulweg zu bestreiten.

Die Hintergründe lässt das Schreiben mit Verweis auf das laufende Verfahren offen. Polizeisprecherin Hella Christoph bestätigt auf Anfrage, dass im Umfeld der Falkenkita ein Grundschulkind von einem Fremden angesprochen worden sein soll. Genaue Hintergründe seien noch ungeklärt, etwa ob das Kind aus einem Auto heraus angesprochen wurde und was gesagt worden sein soll. „Wir ermitteln noch“, sagt Hella Christoph.

Laut Elternbrief werde die Situation ernst genommen, man sei im Austausch der Polizei.