Schuss- und Messerattacken auf Katzen

Wie schwer Rosie tatsächlich verletzt ist, hat erst die Röntgenuntersuchung gezeigt. Drei Luftgewehrgeschosse, so genannte Diabolos, stecken im Körper der achtjährigen Katzendame. Noch mehr zu schaffen macht ihr jedoch die Schnittwunde, die ihr jemand quer über den Bauch zugefügt hat und die nach wie vor nicht richtig verheilen will.

Bielefelder Katzendame Rosie (8) erleidet lange Schnittwunde am Bauch und hat drei Luftgewehrgeschosse im Körper

Rosie muss einen speziellen Anzug tragen, damit die Schnittwunde an ihrem Bauch geschützt ist. Auch Kater Henry wurde im Sommer verletzt.

Und die Attacken auf Rosie sind nicht die einzigen Angriffe auf Katzen, die sich in den letzten Monaten in Hillegossen ereignet haben, sagt Rosies Besitzern Anja D. Denn auch bei ihrem Kater Henry (2) hatte sie schon im vergangenen Juli ein Luftgewehr-Projektil entdeckt, das in seiner Haut steckte.