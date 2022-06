Nach Schüssen am Berufskolleg Senne in Bielefeld hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Bielefelder (20) hatte Polizeiangaben zufolge zwei Schreckschusswaffen mit 40 bis 50 Patronen, einen Molotowcocktail und einen Dolch bei sich. Menschen sind nicht verletzt worden.

Amok-Alarm am letzten Schultag vor Sommerferien - Gefahr nach Polizeiangabe gebannt

Der Tatverdächtige wurde in Handschellen von schwer bewaffneten SEK-Polizisten abgeführt.

Die Polizei sprach am letzten Schultag vor den Sommerferien von einer Amoklage am Berufskolleg mit etwa 1650 Schülern und knapp 90 Lehrern. Die Ermittler gehen derzeit von einem Einzeltäter aus. Zur Tatzeit sollen sich in der Schule nur noch ein paar Dutzend Schüler und Lehrer aufgehalten haben.