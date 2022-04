Vor dem Hintergrund der Verletzungen sexueller Selbstbestimmung – auch in der evangelischen Kirche – hat die westfälische Landeskirche im November 2020 ein Gesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt beschlossen. Neben Beratung, Aufklärung und konkreten Hilfsangeboten für Betroffene verpflichtet sich die Kirche darin unter anderem, alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter für das Thema zu sensibilisieren und entsprechende Schulungen durchzuführen. Jetzt, nach gut einem Jahr, werden die ersten 100 Hauptamtlichen im Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld umfangreich fortgebildet sein. Superintendent Christian Bald sprach in diesem Zusammenhang den beiden im Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld zusätzlich eingestellten Multiplikatoren seinen Dank für diese wichtige Aufgabe aus.

Bereits vor dem Beschluss des Kirchengesetzes durch die Landessynode hatte der Kirchenkreis mit Sebastian Heidbrede und Sandra Begemann im August 2020 die beiden Multiplikatoren gewinnen können, um entsprechende Präventionsschulungen durchzuführen. Pandemiebedingt konnten der Diplom-Pädagoge und die Diplom-Sozial- und Gemeindepädagogin ihre Arbeit jedoch erst im Juni 2021 aufnehmen. In einem ersten umfangreichen Schulungsblock mit mehreren Gruppen, gegliedert in sechs Module mit rund 30 Unterrichtsstunden, wurden alle Leitungen und stellvertretenden Leitungen der evangelischen Kitas in Bielefeld sowie alle hauptamtlichen Jugendmitarbeiter erreicht.

Mit dem für die Schulungen zugrundeliegenden Kirchengesetz, so der Leiter des Jugendreferats Malte Hausmann, ist vorgesehen, dass „alle Menschen in der Kirche vor Übergriffen im Bereich der sexualisierten Gewalt sicher sein müssen. Das gilt natürlich für alle Bereiche der Kirche, vor allem aber dort, wo die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verantwortet wird.“ Darum, so Hausmann, sei es richtig gewesen, bei den Verantwortlichen in Kitas und Jugendarbeit zu starten. Sebastian Heidbrede ergänzt: „Alle Menschen, die bei uns in der Evangelischen Kirche Verantwortung tragen, ganz gleich ob haupt- oder ehrenamtlich Tätige, müssen dafür Sorge tragen, sichere Räume bereitzustellen.“

Gefühlsebene ansprechen

Vor diesem Hintergrund beinhaltet das breit angelegte Schulungskonzept einerseits einen umfangreichen Informationsteil, um über die unterschiedlichen Aspekte von sexualisierter Gewalt umfassend aufzuklären. Dabei geht es auch um fachliche Begrifflichkeiten und klare Definitionen. So etwa zum Begriff des „grooming“, bei dem es, so Sebastian Heidbrede, um das Anbahnen von unangemessenen sexuellen Kontakten, in der Regel zwischen Erwachsenen und Kindern, geht. „Dies gilt es, wie viele andere Aspekte im Bereich der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung, zunächst einmal zu erkennen.“ Daneben, so der Diplom-Pädagoge, gehe es in den Schulungen darum, eine eigene klare Haltung und Positionierung zum Thema zu entwickeln. Das passiere durch Selbstreflexion und erlebnispädagogische Elemente, die neben der intellektuellen Verarbeitung insbesondere auch die Gefühlsebene ansprechen.

Ein weiterer Bestandteil der Schulungen ist der unmittelbare Praxisbezug durch entsprechende Übungen. Anhand von alltäglichen Fallbeispielen soll den Teilnehmern ermöglicht werden, differenzierter als zuvor wahrzunehmen, welche Situationen sie als grenzverletzend, als übergriffig oder als noch schwerwiegender einordnen. Heidbrede: „Bislang haben meine Kollegin Sandra Begemann und ich bei den rund 100 Teilnehmenden eine durchweg hohe Bereitschaft festgestellt, sich mit dem Thema so intensiv zu beschäftigen. Die einhellige Meinung am Ende der Schulungen war immer die: „Gut, dass wir jetzt so gut sensibilisiert sind.“

Schulungen für alle Mitarbeiter

Neben dem jetzt abgeschlossenen ersten umfangreichen Modul für hauptamtlich Tätige im unmittelbaren Bereich der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wird es weitere, auf die jeweiligen Zielgruppen zugeschnittene kürzere Schulungen und für alle haupt- und ehrenamtlich Mitarbeiter im Kirchenkreis geben. Das erklärte Ziel für die kommenden Jahre ist, dass jeder Gemeindemitarbeiter, jede Kirchenkreismitarbeiterin, jeder Pfarrer und jede Ehrenamtliche in Leitungsverantwortung geschult ist.

Zudem soll es in den kommenden Jahren entsprechende ‚Update-Schulungen‘ geben, die über neuere Entwicklungen der Gesetzeslage oder den Umgang mit sexualisierter Gewalt in den sich weiterentwickelnden sozialen Medien informieren.

Schutzkonzepte überarbeiten

Für Malte Hausmann sind die jetzt begonnenen Schulungen der erste Teil eines längerfristigen Prozesses: „Es geht darum, eventuelle Risiken unserer Arbeit und unserer Angebote zu analysieren und daraufhin unsere Schutzkonzepte zu überarbeiten. Das muss dann regelmäßig passieren. Da sind wir gefordert – und da sind wir auch dran.“

Und für Sebastian Heidbrede steht nach Beendigung der ersten Schulungen fest: „Ich bin mir sicher, dass wir durch die Schulungen unsere eigenen Handlungskompetenzen festigen und uns sicherer fühlen, Dinge zu bewerten.“ Malte Hausmann ergänzt: „Damit entwickelt sich ein noch stärkeres Bewusstsein und eine Sprachfähigkeit für unsere Arbeit. Denn unsere Aufgabe ist ja auch die, dass alle Menschen sich so sicher fühlen, wie es nur geht, wenn sie bei uns sind.“