Schutzschirm für Stadtwerke auch in OWL

Wegen drohender Gasknappheit handelt NRW – Stadtwerke in Lübbecke, Herford und Bielefeld rechnen mit höheren Preise

Bielefeld/Herford/Lübbecke

Angesichts der drohenden Gasknappheit und steigender Energiepreise bereitet NRW einen Schutzschirm für Stadtwerke vor. Der Rettungsschirm solle sich eng anlehnen an das Prinzip des milliardenhohen Corona-Schutzschirms des Landes für die öffentliche Infrastruktur, sagte NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Mittwoch. Über die Höhe des Rettungsschirms könne sie noch nichts sagen. Bei den Stadtwerken in Ostwestfalen-Lippe wird die Diskussion mit Spannung verfolgt.

Von Paul Edgar Fels