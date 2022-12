Schwarzer Humor und Sprachgewandtheit

Bielefeld

Blattläuse sind eigentlich arbeitslose Filzläuse in Umschulung, zu bekämpfen mit einem eher schlüpfrigen Köder. Der Mähdrescher ist der unbarmherzige Schnitter im Felde des Herrn, der Rehkitze meuchelt. Und schließlich: Die Macht des Schicksals schlägt für Vögel zuweilen zu in Form eines Panoramafensters, an dem sie zerschellen. Erkenntnisse des kleinen Tierfreundes, die Dietmar Wischmeyer am Sonntag dem geneigten Publikum im Bunker Ulmenwall vermittelte.

Von Sabine Schulze