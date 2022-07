Schwarzer Ruß auf allen Büchern

Bielefeld

Was für ein Unglück: Beim Kellerbrand in der Meindersstraße am vergangenen Donnerstag hat der Buchladen „Buchtipp“ einen größeren Schaden erlitten, als zunächst angenommen. Auf Teppichen, Büchern und Mobiliar ist ein klebriger Ruß zurückgeblieben, der womöglich giftig ist. Bis auf weiteres wird daher außer Haus verkauft.

Von Philipp Körtgen