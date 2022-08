Schwebender Tisch und Arm-Schafott

Bielefeld

Eines vorweg: Schwarzer Umhang, Zauberstab und Kaninchen aus dem Zylinder sind passé in der modernen Zauberei. Die Magier der Neuzeit betreten die Bühne in Jeans oder Karo-Anzug und brauchen kein Simsalabim. Geblieben ist allerdings ihr Vermögen, Möbelstücke ihrer Schwerkraft zu entheben, Spielkarten verschwinden zu lassen und an unmöglichen Stellen wieder zu finden oder Knoten in Seidentüchern auf Wanderschaft zu schicken. So geschehen im Freizeitzeitzentrum Stieghorst, wohin der Magische Zirkel Bielefeld zu einer wahrhaft zauberhaften Gala geladen hatte.

Von Kerstin Sewöster