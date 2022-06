Schwerer Unfall im Bielefelder Süden

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 14.20 Uhr. Polizeiinformationen zufolge krachten auf gerade Strecke zwei Fahrzeuge frontal ineinander. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. Möglicherweise wurde der Unfall durch einen internistischen Notfall ausgelöst.

Rettungskräfte eilten an die Unfallstelle in Höhe der Einmündung Eichhofweg. Ein Fahrzeug kam in einem Graben zum Stehen. Polizeisprecher Fabian Rickel teilte mit, dass ein Behindertentransporter an dem Unfall beteiligt gewesen sei.

Weil die Unfallursache zunächst nicht genau geklärt werden konnte, wurde ein spezielles Unfallaufnahme-Team der Polizei alarmiert. Die speziell geschulten Polizisten sichern bis in den späten Nachmittag die Unfallspuren mit modernster Technik. Zur Stunde (Stand 16.30 Uhr) war die Wilhelmsdorfer Straße noch gesperrt.