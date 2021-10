Sechs Autos auf der A2 bei Bielefeld beschädigt

Auf der Autobahn 2 bei Bielefeld kam es am Montagmorgen zu einem kilometerlangen Stau. Ein Lkw verlor ein Metallteil, sechs Fahrzeuge wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Die Autobahnpolizei wurde gegen 6.10 Uhr informiert. Ein Lkw hatte in Fahrtrichtung Dortmund einen Stützfuß verloren. Sechs Fahrzeuge kollidierten mit dem Metallteil auf dem rechten Fahrstreifen. Fünf Autos wurden an Reifen und Achsen so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.