Sechs Millionen extra für das Klinikum

Bielefeld

Die Stadt Bielefeld greift ihrem Klinikum weiter finanziell unter die Arme: Der Finanzausschuss des Rates soll an diesem Dienstag einer neuerlichen Erhöhung des laufenden Betriebsmittelkredites in Höhe von 21,5 Millionen Euro um weitere sechs Millionen befristet bis zum Jahresende zustimmen. Damit wolle man auf den anhaltend unsicheren Verlauf der Pandemie reagieren und die daraus resultierenden Belastungen für das Klinikum abfedern, so Kämmerer Rainer Kaschel.

Von Michael Schläger