Seemänner feiern ein rauschendes Fest

Die selbsternannten Seemänner von Shantallica wurden auf der Bühne von der englischen Band The Bar Stool Preachers, dem waschechten Seemann Loschi und der AC/DC-Coverband High Voltage tatkräftig unterstützt.

Nach unendlicher langer Zeit ohne Auftritte, die bei Shantallica generell mehr zu Parties werden, war allen auf und vor der Bühne anzumerken, wie viel Spaß ihnen dieser Abend bereitete. Bereits zu den ersten Tönen der Bar Stool Preachers wurde getanzt, gesungen, gesprungen und gefeiert. Die Band aus Brighton begeisterte das bunt gemischte Publikum mit ihrer energiegeladenen Mischung aus Punk und Ska. Während des Auftritts der Bar Stool Preachers gesellten sich immer wieder die Shanties auf und direkt vor die Bühne, es schien kein Halten mehr zu geben. Zum Höhepunkt enterten dann alle Shantallicas die Bühne, um mit den Engländern gemeinsam den Song „The Bar Stool Preacher“ zu zelebrieren.

Musikalische Unterstützung

Nach kurzer Umbaupause bliesen dann Shantallica zum Angriff: das erste Stück „Heute eskaliert es sowieso“ läutete einen fulminanten Auftritt der Bielefelder ein und setzte das Motto für den Abend. „Es ist so geil, endlich wieder auf der Bühne zu stehen“ begrüßte Shantallica-Käptn‘ Rolf Henrichsmeyer das Publikum. Die Seemänner haben ihr sowieso schon buntes Programm in der Corona-Zeit um zahlreiche Klassiker – bekannt aus der irischen und englischen Pubszene – wie zum Beispiel „Sweet Caroline“ erweitert. Jedes bekannte und auch alle neuen Stücke wurden von den Zuschauern vor der Bühne bis hinter die Bars frenetisch mitgefeiert und gesungen.

Auf der Bühne wurden die Shanties unterstützt von Seemann Loschi, einem waschechten Seemann aus Warnemünde, der die Shantygruppe schon beim 10-Jährigen im Jahr 2019 begleitete. Auch die Bar Stool Preachers ließen es sich nicht nehmen, immer wieder auf die Bühne zu kommen und gemeinsam mit Shantallica deren Lieder zu singen, egal ob auf englisch oder deutsch.

Auf ein Neues in 2022!

Auch die aus Hamburg angereisten Gäste fanden großen Gefallen an der Darbietung Shantallicas. Zitat: „Sehr anständig für eine Stadt ohne Wasser!“

Wie immer bei Shantallica war eines der vielen Highlights die Arminia-Hymne „500 Meter vor der Alm“, mit der die Seemänner ihrem Club vor der Reise nach München am Samstag ihre Unterstützung „zusangen“.

Der „Dompteur“ der Shantallicas war auch bei diesem Auftritt wieder in gewohnt sicherer Manier deren musikalischer Leiter Markus Eberhard. Zusätzlich wurden die Shanties auch bei diesem Auftritt souverän begleitet von ihren Musikern an Gitarre, Schlagzeug, Bass und Akkordeon.

Nach dem etwa zweistündigen Auftritt von Shantallica und einer kurzen Umbaupause lieferte dann noch die Bielefelder AC/DC Coverband „High Voltage“ einen hochklassigen Auftritt, gespickt mit allen Hits der Australier, ab. Dazu wurde in allen Bereichen des Lokschuppens gesungen, getanzt, gerockt und gefeiert.

Das abschießende Zitat der sichtlich beeindruckten Engländer: „That was heartbreaking and we are coming back“. Also auf ein Neues in 2022!