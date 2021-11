Sehnsucht und Selbstaufgabe

Bielefeld

Aus Liebe zu einem Menschen verleugnet die Nixe Rusalka ihre wahre Natur und muss am Ende bitter dafür bezahlen. Nach 20 Jahren steht Antonín Dvořáks Oper Rusalka wieder auf dem Spielplan des Theaters Bielefeld. Die Lieblingsoper der Tschechen, 1901 in Prag uraufgeführt, sieht am kommenden Samstag, 27. November, 19.30 Uhr, im Stadttheater in einer Inszenierung von Nick Westbrock ihrer Premiere entgegen.

Von Uta Jostwerner