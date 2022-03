Seidensticker-Halle in Bielefeld wird Schlafsaal

Bielefeld

Wasserschaden. Aus den 150 Plätzen im ehemaligen Handwerksbildungszentrum (HBZ) am Kleiberweg wird vorerst nichts. Also muss die Seidensticker-Halle früher einsatzbereit sein. Die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine sollten dort am Freitag-Nachmittag eintreffen. Jetzt sind sie schon am Donnerstag da.

Von Stephan Rechlin