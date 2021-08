SEK fasst Ex-Soldaten

Bielefeld

Knapp acht Monate nach der Schießerei am Nikolaustag 2020 an der ehemaligen Disco Stadtpalais in der Bielefelder Altstadt sitzt ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Der ermittelnde Staatsanwalt Christoph Mackel bestätigte, dass nach dem Kapitalverbrechen mit einem Verletzten ein per Haftbefehl gesuchter 23-jähriger festgenommen wurde.

Von Jens Heinze