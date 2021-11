SEK fasst flüchtigen Schwerkriminellen

Der ermittelnde Staatsanwalt Moritz Kutkuhn bestätigte auf Anfrage, dass der per Haftbefehl gesuchte Ex-Rocker Akan Y. (34) festgenommen wurde. Informationen dieser Zeitung zufolge soll der SEK-Zugriff an der Kafkastraße in Bielefeld-Altenhagen stattgefunden haben. Dort soll sich Akan Y. bei seiner Frau versteckt haben.

