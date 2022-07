Senioren bestohlen: Opfer berichten von Ängsten und schlaflosen Nächten

Was eine wegen schweren Raubes und versuchter räuberischer Erpressung vor der 3. Großen Strafkammer des Landgerichtes Bielefeld angeklagte 29-Jährige bei denjenigen angerichtet hat, die sie ausgenommen haben soll, ist am zweiten Prozesstag offenbar geworden: Vier Zeuginnen (65, 82, 85, 88 Jahre) und ein Zeuge (78) berichteten von bleibenden Ängsten, schlaflosen Nächten, Misstrauen, Gedemütigtsein.

Die in Steinhagen mit Wohnsitz gemeldete, jetzt in Untersuchungshaft befindliche gebürtige Albanerin soll laut Anklage zwischen 2021 und dem Frühjahr 2022 in Bielefeld, Halle, Gütersloh und Steinhagen älteren Menschen Schmuck, Uhren und Bargeld im fünfstelligen Gesamtwert weggenommen haben. Zudem soll die Angeklagte Anfang März eine 81-jährige Bielefelderin in der Tiefgarage des Neuen Rathauses mit einer Pistole bedroht und ihre Rolex-Armbanduhr gefordert haben. Weil die Frau bemerkte, dass es sich um eine Spielzeugpistole handelte und sich wehrte, ergriff die mutmaßliche Räuberin die Flucht.