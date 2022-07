Senioren hemmungslos ausgenommen

Bielefeld

Vor dem Landgericht Bielefeld wird seit Dienstag einer mutmaßlichen Serientäterin (29) der Prozess gemacht. Die junge Mutter aus Albanien, die bis zu ihrer Inhaftierung in Steinhagen gewohnt hatte, soll in Senioreneinrichtungen und Privatwohnungen in Bielefeld, Halle, Steinhagen und Gütersloh betagte, teilweise pflegebedürftige Rentner bestohlen haben.

Von Jens Heinze