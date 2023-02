Senioren schulen sich im Datenschutz

Ingeborg Küster besitzt seit zwölf Jahren ein Smartphone. In ihrem Alltag nutzt sie vor allem die Google-Dienste: neben der Suchmaschine den E-Mail-Dienst, die Karten-App und den Chrome-Browser. Dass dabei permanent Daten ins Silicon Valley gesendet werden, weiß sie zwar. Wie sie den Datenfluss begrenzen kann, aber nicht.

Die 73-Jährige hat sich daher für einen Datenschutz-Workshop in der Stadtbibliothek angemeldet. Die Verbraucherzentrale und die Polizei Bielefeld haben ihn organisiert und wollen dabei den 33 Teilnehmern anlässlich des „Safer Internet Day“ einen Einstieg in die Materie bieten. Der Clou: Nach einem Vortrag helfen sie den Teilnehmern, das Gelernte in den Einstellungen ihres Smartphones direkt umzusetzen.