Senioren werden immer digitaler

Die digitale Welt hat längst auch die ältere Bevölkerungsgruppe erreicht. Mehr als die Hälfte der über 70-Jährigen besitzt inzwischen ein Smartphone, gut jeder Vierte dieser Altersgruppe kennt sich in sozialen Medien aus oder ist selbst dort aktiv – Tendenz steigend.

Nachfrage nach WLAN, Smartphone oder Laptop in Einrichtungen der Altenhilfe nimmt zu

Auch wenn die Senioren in Deutschland im Vergleich zu Altersgenossen in anderen europäischen Ländern in puncto Internetnutzung noch hinterherhinken, nimmt die Online-Tätigkeit der älteren Bevölkerung auch hierzulande zu.