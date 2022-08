Bielefelderin (82) ist wieder da

Die desorientierte, sturzgefährdete und am Rollator gehende Seniorin wurde am Freitag zuletzt in einem Seniorenzentrum in der Straße An der Rosenhöhe gesehen. Als es nach Stunden immer noch keine Spur von ihr gab, ging die Polizei am Nachmittag mit einer Fotofahndung an die Öffentlichkeit.

Abends um 18.40 Uhr wurde die Suche nach der 82-Jährigen dann beendet, sagte ein Polizeisprecher. Ein Zeuge hatte die Frau beim Spazierengehen an der Brackweder Straße gesehen und sich gemeldet. Die Seniorin wurde wohlbehalten ins Seniorenzentrum zurück gebracht.