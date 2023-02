Abkochgebot in der Senne aufgehoben

Gute Nachrichten für 1500 Haushalte im Bielefelder Süden: Sie müssen ihr Trinkwasser nach dem Schaden an der Wasserleitung in der Brackweder Straße nicht mehr abkochen. Die Stadtwerke habe eine Ersatzleitung gelegt.

Die Wasserleitung in der Brackweder Straße war vergangene Woche bei Bauarbeiten beschädigt worden. Die Stadtwerke Bielefeld bauten daraufhin umgehend eine Ersatzversorgung mit Schläuchen auf.

„Als Vorsichtsmaßnahme hatte das Gesundheitsamt der Stadt Bielefeld infolgedessen ein Abkochgebot für Trinkwasser veranlasst. Mittlerweile haben die Stadtwerke eine neue Versorgungsleitung errichtet, weshalb das Gesundheitsamt das Abkochgebot für das gesamte, betroffene Gebiet in der Senne mit sofortiger Wirkung aufgehoben hat“, sagte Stadtwerke-Sprecher Sebastian Bauer.

Das vorsorgliche Abkochgebot endet, weil im Wasser der Ersatz-Versorgungsleitung bei Laboruntersuchungen keine bakteriologische Belastung gefunden wurde. Es werden durchgehend weitere Untersuchungen der Trinkwasserqualität durchgeführt, verspricht der Stadtwerke-Sprecher.

Die Instandsetzung der beschädigten Leitung in der Brackweder Straße wird sich aufgrund der Lage und Einbautiefe noch über mehrere Wochen hinziehen. In der Zwischenzeit kann es zu Druckschwankungen und kurzzeitigen Einschränkungen in der Trinkwasserversorgung kommen, heißt es von Bielefelds Wasserversorger.