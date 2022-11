Senner Adventsmarkt jetzt erst recht!

Die Sorgenfalten auf der Stirn des Bezirksbürgermeisters glätten sich nur langsam: Noch vor wenigen Tagen hatte es so ausgesehen, als würde Gerhard Haupt den Senner Adventsmarkt absagen müssen. Doch jetzt kann er Entwarnung geben: Das gemütliche Beisammensein in der Ortsmitte an einem großen, beleuchteten Weihnachtsbaum von privat, der nicht unter die Baumschutzsatzung fällt, findet wieder statt - am Wochenende 26./27. November.

Nach zwei Jahren der Corona-Zwangspause will man sich auch in Senne wieder genüsslich auf den Advent einstimmen. „Aber organisatorisch hatten wir uns das in diesem Jahr nicht so schwierig vorgestellt“, gesteht Haupt. „Im Mai sah das alles noch gut aus, doch je näher der Termin rückte, desto mehr Leute haben uns abgesagt. Und so kurzfristig findest Du einfach keinen Ersatz mehr.“ Deshalb fällt die Veranstaltung jetzt um ein paar Stände kleiner aus.