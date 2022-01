Senner Vereine planen trotz Corona

Veranstaltungskalender für Stadtteil im Bielefelder Süden liegt in Geschäften und im Bezirksamt aus

Bielefeld

Im Bezirk Senne ist was los. Der Veranstaltungskalender 2022 lässt keine Wünsche offen: Seniorenkino, Vereinstreffen, Geflügelschau, aber auch Groß-Events wie Rock on the Beach, Sommerfest und Adventsmarkt sollen stattfinden – wenn die Pandemie es zulässt.

Von Kerstin Sewöster