Sennestadt-Apotheke kommt wieder

Bielefeld

Erst vor einem knappen Jahr haben Nadim Shebli und Hadi Faddoul die Vennhof-Apotheke und die Apotheke am Stadtring in Sennestadt übernommen. Jetzt machen sie den nächsten Schritt: Anfang Januar übernehmen sie von Farshideh Berning die Aquila-Apotheke am Reichowplatz und führen sie unter dem neuen Namen Sennestadt-Apotheke weiter. Dafür werden sie gleichzeitig die Apotheke am Stadtring schließen.

Von Hendrik Uffmann