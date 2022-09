Sennestadt-Slam: 88-Jährige meldet sich

Bielefeld

Nur ein Lokalmatador aus dem Stadtbezirk fehlte ihnen noch - ansonsten war alles vorbereitet für den zehnten Sennestädter Poetry-Slam am 28. September um 20 Uhr im Sennestadthaus. Das Bezirksamt, der Kulturkreis im Sennestadtverein und das Internetportal Slam OWL hatten darüber Mitte August im WESTFALEN-BLATT gesprochen. Dank des in der Zeitung verbreiteten Aufrufs ist dieser Lokalmatador inzwischen gefunden worden: Eine 88-jährige Frau aus Sennestadt und will mitmachen.

Von Markus Poch