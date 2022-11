Sennestadtverein will Sprungbachwald erhalten

Gegen die Pläne der Stadt, auf dem Gelände des Sprungbachwalds in Sennestadt ein Depot für Museums-Exponate zu genehmigen, regt sich weiterer Widerstand. Jetzt fordert auch der Vorstand des Sennestadtvereins, das Areal als Wald dauerhaft zu sichern.

Kritik an den Plänen für ein Museums-Depot im Süden von Bielefeld

Der Sennestadtverein macht sich für den Erhalt des Waldes an der Sprungbachstraße stark.

Der Vorstand des Sennestadtvereins stellt sich damit hinter die Forderung seines Arbeitskreises Natur und Wandern, der sich bereits für den Erhalt des Waldes starkgemacht hat. Der Arbeitskreis hatte einen Brief an alle Mitglieder des Stadtrats versendet und sie aufgefordert, diesem Plan nicht zuzustimmen, weil er „den Bekundungen der Stadt Bielefeld zum Klimaschutz so eklatant“ widerspreche.