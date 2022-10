Fachschaft der Wirtschaftswissenschaftler in der Kritik

Bielefeld

Bei der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der Uni Bielefeld ist die von der Fachschaft (Studentenorganisation für einen Fachbereich) organisierte Orientierungswoche für Erstsemster aus dem Ruder gelaufen. Bei der Kneipentour am 10. Oktober zum Start ins Wintersemester wurden die Erstsemester von älteren Kommilitonen aufgefordert, sich an einem Wettbewerb mit sexistischen Spielen zu beteiligen.

Von Jens Heinze