Kellnerin (17) sexuell belästigt

Sie wollte ihren Führerschein finanzieren und jobbte in zwei Eisdielen. Doch was der jungen Bielefelderin dort widerfuhr, damit hatte sie nicht gerechnet: Ein Mitarbeiter des Betriebes wurde ihr gegenüber mehrmals übergriffig, nötigte und belästigte sie sexuell. Das brachte dem Täter jetzt eine zur Bewährung ausgesetzte Gefängnisstrafe von 18 Monaten sowie 100 abzuleistende Sozialstunden ein.

Das Amtsgericht Bielefeld verurteilte den Deutsch-Türken aus Bielefeld wegen dreier Vorfälle, die sich am 13. und 15. September 2020 ereignet hatten: zweimal an ein und demselben Tag in einer Eisdiele in Detmold und zwei Tage später in einer Eisdiele in Sennestadt. Die damals 17-Jährige war von dem Angestellten gegen ihren Willen unsittlich körperlich berührt und angegriffen worden.