Sieben Verletzte nach Brand im Patientenzimmer

In einer Station im ersten Obergeschoss des Bielefelder Krankenhauses Mara ist am frühen Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Sieben Menschen wurden verletzt.

Feuerwehreinsatz in Bielefelder Klinik Mara

Feuerwehreinsatz in Bethel.

Die Brandbekämpfer wurden gegen 3.50 Uhr am frühen Freitag alarmiert. Ein Patientenzimmer der Bethel-Klinik für Epilepsiekranke stand bei Eintreffen der Feuerwehr in Flammen. Unter Atemschutz gingen die Wehrleute in das Gebäude vor und hatten nach einem Löschangriff mit einem C-Rohr den Brand rasch unter Kontrolle.