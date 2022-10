Sieg der Liebe über die Habgier

Bielefeld

Eine riesige Ölquelle direkt unter Paris! Der Sensationsfund soll Geld in die Taschen der Mächtigen und Gierigen spülen – egal, wer oder was dabei drauf geht. Natürlich ist dies kein Kabinettstück aus dem politischen Tagesgeschehen, sondern eine Posse, die in Form des Musicals „Dear World“ von Jerry Herman daherkommt, bereits 53 Jahre auf dem Buckel hat und dennoch aktueller den je erscheint.

Von Uta Jostwerner