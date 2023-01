Silvester in Bielefeld: Daueralarm bei Feuerwehr und Polizei

Dieses Silvester durften die Bielefelder wieder böllern. Kurz nach Mitternacht rissen die Notrufe über 110 und 112 nicht ab. „Absolutes Chaos“, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht. Doch es gab auch ruhige Momente.

01.01.2023: Auf dem Gelände einer Werkstatt an der Eckendorfer Straße sind nach Mitternacht vier Autos ausgebrannt.

Bereits zwei Minuten nach Mitternacht rückten die ersten Brandbekämpfer aus. In der Stoßzeit zwischen Mitternacht und 2.30 Uhr nach dem Jahreswechsel war Bielefelds Feuerwehr in nahezu allen Stadtteilen unterwegs. Hunderte Notrufe gingen dann über 112 in der Leitstelle ein. Besonders gefragt waren wieder die vielen Freiwilligen Löschabteilungen.