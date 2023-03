Sinn will nach Bielefeld zurückkehren

Das Modeunternehmen Sinn möchte nach Schließung der Filiale in der Bahnhofstraße nach Bielefeld zurückkehren - allerdings an einen anderen Standort.

Das Haus an der Bahnhofstraße schließt das Modehaus Sinn Ende März. Man möchte gerne nach Bielefeld zurückkehren, nicht jedoch in den Bereich Bahnhofstraße, sondern in die Altstadt.

„Sinn gehört in diese Stadt, wir wollen gerne zurückkehren,“ sagt Thomas Wanke, Geschäftsführer COO des Hagener Unternehmens. Nicht zuletzt, weil das Unternehmen mit der Leffers-Vergangenheit viel mit Bielefeld verbinde, aber auch, weil Bielefeld ein interessanter Standort sei. Die Schließung der Filiale in der Bahnhofstraße sei nicht überraschend gekommen, sondern von vorneherein geplant gewesen.

„Das war ein Experiment, durchaus erfolgreich, aber sowohl von der Größe als auch vom Angebot entsprach das Bielefelder Haus nicht unserer DNA,“ erklärt Wanke. In Bielefeld bot Sinn lediglich Damenmode an, eine Ausnahme. Der Mietvertrag für das Objekt sei befristet gewesen, nun habe man sich mit dem Vermieter geeinigt, Ende März zieht Sinn aus. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seien alternative Arbeitsplätze an den Standorten in Detmold oder Gütersloh angeboten worden.

Mit der Schließung der Filiale in der Bahnhofstraße soll das Kapitel Sinn in Bielefeld jedoch nicht enden, hofft Wanke. Man suche nach einem geeigneten Standort, um an anderer Stelle zurückzukehren. Dieser müsse aber größer sein. „Wir benötigen etwa 2500 bis 3000 Quadratmeter Fläche,“ sagt Thomas Wanke, denn Sinn wolle dann neben der Damenmode auch wieder Herrenmode anbieten. Allerdings erteilt der Geschäftsführer einer Rückkehr in die Neustadt eine klare Absage. Wanke: „Sinn gehört in die Altstadt.“ Man suche dort eine geeignete Immobilie.