Sirenen heulen in Bielefeld

In mehreren Bielefelder Stadtteilen haben am Montagmittag die Sirenen geheult. Eine aktuelle Gefahrensituation gebe es nicht, heißt es von Feuerwehr und Polizei. Inzwischen steht fest: Es war ein Fehlalarm.

So sehen moderne Sirenen heute aus.

Ein Feuerwehrsprecher bestätigte, dass sich um kurz nach 13 Uhr Dutzende besorgte Bielefelder in der Leitstelle gemeldet hätten. "Wir wissen auch nicht, warum die Sirenen ausgelöst haben. Die Russen kommen aber nicht", hieß es.

"Es war ein technischer Defekt bei Programmierungsarbeiten. Das war nicht geplant", hieß es kurz darauf aus der Feuerwehr-Hauptwache am Stadtholz.

Das sagt die Feuerwehr Foto: 14 Sirenen im Stadtgebiet schlugen am Montagmittag um 13.10 Uhr versehentlich Alarm und sendeten den Heulton „Warnung bei Gefahren“, der die Menschen zum Einschalten der Radios aufruft. „Es tut uns leid, wenn wir damit einige Bielefelderinnen und Bielefelder aufgeschreckt haben. Das war ein technischer Fehler und es hat zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden“, sagt Carsten Kroll, stellvertretender Leiter des Feuerwehramtes. Die Stadt errichtet zurzeit ein flächendeckendes Sirenenwarnsystem mit insgesamt 114 Sirenen an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet. 23 davon sind schon aufgebaut. „An einer dieser Sirenen ist heute gearbeitet worden. Dabei kam es zu einem Test, der jedoch eigentlich ohne hörbaren Alarm hätte laufe sollen. Doch durch einen Fehler ist es dabei zu einer versehentlichen Reihenauslösung gekommen“, erklärt Kroll. Betroffen davon waren 14 Sirenen in Jöllenbeck, Schildesche, Brake, Baumheide, Altenhagen, Großdornberg, Quelle, Gadderbaum, Stieghorst und Niederdornberg-Deppendorf. „Zusammen mit der Firma, die die Sirenen errichtet und wartet, gehen wir dem Fehler nun auf den Grund“, sagt Carsten Kroll. ...

Stadtsprecher Daniel Steinmeier bestätigte schließlich, dass es sich um einen technischen Defekt gehandelt habe. "Es hat einen Test an einer Sirene gegeben. Der hätte allerdings ohne Signal laufen sollen", sprach Steinmeier von der Funktionsüberprüfung eines Signals. Was eigentlich lautlos geplant war, habe dann die Sirenen in mehreren Stadtteilen ausgelöst.

Die Sirenen sollen unter anderem in Schildesche, Brake und Milse zu hören gewesen sein. Weitere Meldungen gab es aus Altenhagen, Vilsendorf und Brackwede. In der Innenstadt soll es ruhig geblieben sein. Was für ein Warnton abgegeben wurde, war zunächst nicht bekannt.

Einen ähnlichen Vorfall gab es Wochenende im Kreis Höxter. Am frühen Samstagmorgen sind Bürger im gesamten Kreis Höxter deswegen aus dem Schlaf gerissen worden oder haben sich Sorgen gemacht – weil die Sirenen heulten.

Auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte die Leitstelle der Feuerwehren in Brakel die Aktion. „Um es gleich vorweg zu sagen. Es ist ein Fehlalarm gewesen. Grund war ein technischer Defekt.“ Und wer genau hingehört habe, so der Sprecher der Leitstelle, der habe erkannt, dass es sich um eine Feuerwehr-Alarmierung gehandelt habe.