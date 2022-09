SL Riding Ranch: Stadt Bielefeld verhängt Zwangsgeld

Die Stadt Bielefeld hat gegen die Gütersloher Geschäftsfrau Barbara Hagedorn ein Zwangsgeld in fünfstelliger Höhe verhängt. Grund sind die wieder aufgenommenen Bauarbeiten an der SL Riding Ranch trotz einer Stilllegungsverfüng, sagte Stadtsprecher Daniel Steinmeier.

Trotz wiederholter Aufforderung der Stadt Bielefeld an die Bauherrin, die Arbeiten an einer geplanten Reitanlage an der Brockhagener Straße zu stoppen, laufen die Bautätigkeiten weiter. Das haben die Kontrollen des Bauamtes vor Ort ergeben. Die von der Stadt verhängte Stilllegungsverfügung wird offensichtlich ignoriert, heißt es in einer am Freitagnachmittag veröffentlichten Mitteilung der Stadt Bielefeld.

Daher kommt auf die Bauherrin nun ein Zwangsgeld in fünfstelliger Höhe zu. Sollten die Bauarbeiten trotzdem fortgeführt werden, würde ein zweites und deutlich höheres Zwangsgeld verhängt werden. Hätte auch das keinen Erfolg, würde das Bauamt die Baustelle versiegeln, teilt die Stadt Bielefeld weiter mit.

Die Gütersloher Geschäftsfrau Barbara Hagedorn hatte erst vor acht Tagen über einen Sprecher mitteilen lassen, dass an der SL Riding Ranch wieder gearbeitet werde. Die Arbeiten seien wieder aufgenommen worden, nachdem die rechtlichen Voraussetzungen nun erfüllt seien. Laut Barbara Hagedorn wurde mit Maurerarbeiten begonnen.

Rechtliche Grundlage für die Fortsetzung der Bauarbeiten sei nun der geänderte Bauantrag, den das Bauamt der Stadt Bielefeld am 15. Juli genehmigt hatte. Die dafür maßgeblichen rechtlichen Voraussetzungen seien erfüllt worden, hieß es. Die Fertigstellung des Pferdepensionsbetriebes sei vor dem Winter geplant.