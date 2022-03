So lief die Flucht der 90 Waisenkinder

Die 90 verschollenen Waisenkinder von Bethel sind wohlauf. Sie sind als Teil eines größeren Transportes vom Land Tirol in Österreich aufgenommen worden. Im Stift Fiecht in Schwaz sollen sie sich von den Strapazen der Flucht erholen.

Die in Bielefeld aufkeimenden Spekulationen über Schleuser und Schwarzhändler, in deren Hände die Kinder gefallen sein sollen, haben sich als Unsinn erwiesen. Gerade um die Kinder vor Menschenhändlern zu schützen, haben der ukrainische Botschafter in Österreich Vasyl Khymynets und Landeshauptmann Günther Plattner den Transport von mehr als 300 Waisenkindern aus verschiedenen Regionen der Ukraine miteinander vereinbart und mit den jeweiligen Sicherheitsbehörden abgestimmt.