So schmeckt's in den Bielefelder Kitas

Bielefeld

Es sind oft die kleinen Kniffe, die etwas bringen. Sieht die schwarze Linsensuppe für manchen Steppke erstmal komisch aus, schmeckt sie als „Fußballsuppe“ gleich doppelt so gut. Und als „Piraten-Erbsen“ - weil die grünen Kügelchen von der Gabel flutschen wie Kanonenkugeln - ist das Gemüse viel spannender. In der AWO-Kita Vilsendorf wird jeden Tag frisch gekocht und erleben die Kinder direkt mit, was auf den Teller kommt. Wie es insgesamt in den Bielefelder Kindertagesstätten mit dem Essen aussieht, dazu hat der Ernährungsrat der Stadt eine Umfrage gemacht. Das Ergebnis: An vielen Stellen wird schon auf eine gute Ernährung geachtet, aber es gibt auch noch Luft nach oben.

Von Hendrik Uffmann