So sehen die Bielefelder Supermarkt-Räuber aus

Am 20. Dezember wurde der Aldi-Markt in Gadderbaum überfallen. Die Polizei fahndete erfolglos nach den Tätern.

Die Tat hatte sich vier Tage vor Heiligabend in der Dunkelheit nach Geschäftsschluss an der Straße an der Tonkuhle ereignet. Drei Männer lauerten am 20. Dezember dem Personal auf und zwangen die Aldi-Mitarbeiter, im Büro den Tresor zu öffnen und die Tageseinnahmen des Vorweihnachtsgeschäftstages herauszugeben.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen überfielen die Räuber die Mitarbeiterinnen des Supermarktes gegen 20.10 Uhr, forderten die Herausgabe von Bargeld und flüchteten gegen 20.25 Uhr mit ihrer Beute in Richtung Quellenhofweg, sagte Polizeisprecher Fabian Rickel.

Der Räuber mit dem markanten Gesicht: Wer kennt diesen Bartträger? Foto: Polizei Bielefeld

Es besteht der Verdacht, dass die beschriebenen Männer den Tatort vor ihrem Raub ausgespäht haben. Die Täter sollen etwa 1,75 Meter groß sein, gebrochenes Deutsch gesprochen haben und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Zwei Räuber trugen eine schwarze und der dritte eine beige Jacke.

Die Polizei fragt: Wer kennt die Identität der Personen auf den veröffentlichten Phantombildern und kann zudem Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort benennen?

Tiefliegende Augenhöhlen und ebenfalls Bartträger: So soll der zweite Räuber aussehen. Foto: Polizei Bielefeld

Zudem werden Passanten, die sich zur Tatzeit vor dem Geschäft aufgehalten haben, um Kontaktaufnahme gebeten. Außerdem wird ein Mann gesucht, der offenbar mit einem bereits bekannten Zeugen kurz nach der Tat am Supermarkt gesprochen hatte, anschließend jedoch den Tatort verließ.

Leicht krauses Haar und Bartstoppeln: Das Phantombild vom dritten Räuber. Foto: Polizei Bielefeld

Die gesuchten Passanten und weitere Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder zu den gesuchten Männern beim Kriminalkommissariat 14 unter Tel. 0521/545-0.