So sieht Bielefelds neues Polizeigebäude aus

Abriss des alten Anker-Werks II in den kommenden Monaten – Fertigstellung für 2025 geplant

Bielefeld

In den kommenden sechs Monaten soll mit dem Abriss des fast 100 Jahre alten ehemaligen Anker-Gebäudes an der Straße Am Stadtholz begonnen werden. Das teilte der Investor auf Anfrage mit. Dort soll ein Neubau für die Bielefelder Polizei entstehen.

Von Heinz Stelte